Maroc: les Amazighs préparent la création de Tamunt, un nouveau parti politique 

Des personnalités militants amzighs reviennent à la charge pour obtenir le droit de créer un parti politique. Le ministère de l’Intérieur, via le Bulletin officiel, vient d’annoncer que des centaines de personnes ont déposé auprès de ses services les statuts de base du nouveau parti et 373 déclarations individuelles les engageant à tenir un congrès constitutif dans les délais légaux. Le nouveau parti s’appelle Tamunt pour les libertés et a comme symbole le papillon.

Cependant, cela ne veut pas dire que cette nouvelle formation politique a obtenu une existence légale. Car cela dépendra, explique le ministère de l’Intérieur, de la conformité de ses statuts avec la législation nationale et notamment la loi organique 29-11 relative aux partis politiques.

La loi marocaine ne permet pas la création de partis politiques sur des bases religieuses, ethniques ou régionalistes. Tamunt pour les libertés est dirigé par le secrétaire national Salmane Ben Ichou.