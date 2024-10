Maroc: les architectes Yaâgoubi et El Moumni chargés de la conception architecturale et du suivi des travaux de la Faculté de médecine d’Errachidia

La conception architecturale et le suivi des travaux de construction de la Faculté de médecine et de pharmacie de la ville d’Errachidia a été confiée au groupement constitué par les architectes Boubker Yaâgoubi et Amine El Moumni.

Les deux architectes, exerçant respectivement à Berkane et à Oujda, auront droit à 4% du budget global des travaux qui est de l’ordre de 259 millions de dirhams, soit un peu plus de 10 millions DH.

La création de cette nouvelle faculté, qui sera érigée sur une superficie de 54 hectares, a été décidée par le gouvernement en février dernier comme pour les deux autres facultés qui seront construites à Guelmim et à Beni-Mellal.

L’objectif du gouvernement marocain est de pallier la pénurie en médecins et de doubler les nouveaux lauréats de facultés de médecine d’ici l’horizon 2025 pour répondre aux normes internationales.

Sauf que les projets des trois facultés ont pris d’énormes retards puisque les cours à la faculté d’Errachidia par exemple devaient commencer à l’automne de l’année 2024.