Maroc: les autorités réservent 5 hectares pour l’extension de l’aéroport Mohamed V de Casablanca

Du concret pour les plans d’extension de plusieurs aéroports marocains et surtout ceux situés dans les grandes villes devant abriter la Coupe du monde 2030 ou accompagner l’essor du secteur touristique.

Selon des documents consultés par Maghreb-Intelligence, les autorités ont donné leur feu vert pour prélever près de cinq hectares sur le domaine public de l’Etat pour les besoins de l’extension de l’aéroport Mohamed V de Casablanca, le plus grand du Royaume.

Ces cinq hectares représentent la superficie de deux lots de terrain inscrits sur le titre foncier 1049/T et situés dans la commune de Oulad Saleh relevant de la province de Nouaceur.

En juillet 2023, l’Office national des aéroports (ONDA) avait lancé une consultation internationale pour l’élaboration du schéma et du programme de développement des infrastructures aéroportuaires et terminaux de l’aéroport Mohammed V. Ce développement se fera du côté ouest des terminaux existants avec la construction d’une nouvelle piste, de nouvelles voies de circulation et des parkings pour avions.

Pour la modernisation de l’aéroport Mohamed V, l’ONDA a choisi, début mars dernier, de se faire accompagner par la société espagnole d’ingénierie et de conseil, Ineco.