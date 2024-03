Maroc: les Forces auxiliaires se font livrer 88 véhicules blindés BearCat par l’américain Lenco Industries

À l’instar des autres services de sécurité et des forces armées du Maroc, les Forces auxiliaires continuent de moderniser leurs équipements. Ce mercredi 27 mars, la société américaine Lenco Industries a révélé avoir finalisé la livraison aux forces auxiliaires de 88 véhicules blindés BearCat.

Ces véhicules font partie de la gamme des blindés légers et moyens d’intervention qui ont fait leur preuve chez des centaines d’équipes tactiques spécialisées aux Etats-Unis et à l’étranger.

Avec des matériaux de blindage de qualité militaire et un puissant système 4×4, le BearCat peut facilement accueillir 10 à 12 opérateurs et progresser sur un terrain accidenté.

Le BearCat peut aussi, selon ses concepteurs, atteindre des vitesses allant jusqu’à 145 km/h pour une intervention rapide en cas d’incidents critiques. Selon la même source, la commande des Forces auxiliaires marocaines comprend cinq variantes différentes du BearCat, conçues pour répondre à une variété de profils de mission.

Il s’agit du modèle BearCat Riot Control, spécialement conçu pour les forces de police internationales et équipé d’une charrue hydraulique robuste capable de déplacer des voitures, des débris et d’autres barrières.

La variante BearCat Riot Control dispose également d’écrans de protection sur toutes les fenêtres, de capacités d’extinction d’incendie et de plusieurs options non mortelles pour les conditions d’émeute hostiles. Les autres variantes BearCat livrées au Maroc comprennent le transport de troupes, les communications, la protection des convois et le SWAT.

Les véhicules blindés de la commande marocaine ont été fabriqués dans l’usine principale de Lenco à Pittsfield, Massachusetts.