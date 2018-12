Maroc: les nouvelles ambitions d’Aziz Akhannouch pour la filière de l’arganier dans le Souss 

Après une récente tournée dans le Souss où il a multiplié les rencontres avec la société civile et les agriculteurs de cette région, Aziz Akhannouch passe à des choses plus concrètes. Son département, l’Agriculture et la pêche maritime, vient de lancer un paquet d’initiatives essentiellement dans le cadre du Projet de développement d’arganiculture en environnement dégradé (DARED).

Pilotés par l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier, ces projets portent sur la plantation de milliers d’hectares d’arganier, mais aussi sur la valorisation de ce produit spécifique de la région. Ces initiatives concernent plusieurs provinces du Souss comme Agadir-Idaoutanane, Essaouira, Aït Baha, mais aussi Guelmim dans le Sahara.

Seule ombre au tableau pour le moment pour ces projets lancés à coup de dizaines de millions de dirhams, l’étude de faisabilité technique, économique, financière et socio-environnementale de la mise en place de 11 unités de collecte et de conditionnement d’Afyach (fruits de l’arganier avant la récolte) ne trouve toujours pas preneur.

Le ministère, à travers l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier, va relancer le marché relatif à cette étude.