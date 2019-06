Maroc: les stations solaires de Guercif et Kelaât Sraghna sur les rails

Partie intégrante de la nouvelle stratégie du Maroc en matière d’énergies renouvelables, le gouvernement vient de mettre sur les rails la construction de deux nouvelles stations solaires.

Selon une récente décision de Saâd Eddine El Othmani, Masen (Moroccan agency for sustainable energy), que dirige Mustapha Bakkoury (ex-Sg du PAM et président de la région Casablanca-Settat), a été autorisée à mettre la main sur trois lots de terrain à Guercif et Kelaât Sraghna pour y lancer les projets de stations solaires.