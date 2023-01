Maroc: l’ex-ministre Moncef Belkhayat autorisé à mettre la main sur Radio Plus de Abderrahmane El Adaoui

C’est acté. Le Conseil de la concurrence, que préside l’ex-banquier Ahmed Rahhou, vient de donner son aval au groupe Horizons Presse S.A pour prendre le contrôle de Radio Plus, fondée et dirigée par le journaliste Abderrahmane El Adaoui. En vertu de l’aval du Conseil de la concurrence, le groupe de Moncef Belkhayat, ancien ministre de la Jeunesse (au nom du RNI de Aziz Akhannouch), va détenir 51% du capital de cette radio privée et disposant de cinq antennes dans les grandes villes du Royaume.

Le capital de Radio Plus dépasse les 10.7 millions de dirhams, alors que celui de Horizons Presse S.A avoisine les 18 millions de dirhams.

Moncef Belkhayat s’est investi dans le secteur des médias et de la presse en rachetant Horizons Presse S.A, société éditrice de plusieurs médias dont le quotidien Les Inspirations Eco et un bouquet de sites d’information généralistes en langues arabe et française.