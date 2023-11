Maroc: l’homme d’affaires Khalid El Hariry saborde la société Telquel Content Studio

Le patron de la maison éditrice du magazine hebdomadaire TelQuel, l’homme d’affaires Khalid El Hariry, a décidé de dissoudre la filiale Telquel Content Studio, apprend Maghreb-Intelligence de sources fiables.

Créée pour servir de bras commercial pour le volet publicitaire du groupe TelQuel Media, cette société avait comme associé unique le même Khalid Hariry qui y détenait la totalité des parts du capital social: 100.000 dirhams.

Cette entité était essentiellement dédiée à la conception, la réalisation, la vente et la commercialisation de contenus publicitaires pour le compte des tiers. Sa mise à mort a été officialisée le 24 octobre auprès du tribunal de commerce de Casablanca et c’est une femme, cadre de la société qui s’est chargée de cette liquidation: Hanane Himmich, responsable des affaires administratives.

Pris par une fièvre de cost killing depuis plusieurs mois, Khalid El Hariry s’est séparé d’une bonne partie des journalistes et collaborateurs du magazine avec un recours à un minimum de freelance et des rubriques qui passent à la trappe car jugée non rentables comme Kitab.