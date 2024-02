Maroc: l’ONCF commande des études de marché au cabinet IPSOS pour plus de 6 millions de dirhams

C’est le cabinet IPSOS qui remporte le nouveau contrat des études de marché de l’Office national des chemins de fer (ONCF). Le cabinet spécialisé en sondages, entre autres, va empocher 6,2 millions de dirhams pour ses prestations, alors que les estimations initiales au lancement de l’appel d’offres ne dépassent pas 4,9 millions DH.

Pour l’office que dirige Mohamed Rabie Khlie, il s’agit d’être à l’écoute des clients et améliorer son image et positionnement marketing.

Ces études de marché comprennent une étude satisfaction client qui englobe aussi bien la tarification, les besoins, une meilleure maîtrise de la concurrence et un meilleur positionnement sur le marché.

Le contrat passé avec IPSOS intervient cette fois dans un contexte nettement différent avec le lancement de plusieurs gigantesques projets et chantiers et notamment ceux de la ligne grande vitesse entre Kénitra et Marrakech, l’acquisition de nouveaux équipements, la construction de nouvelles gares ferroviaires et la réhabilitation de plusieurs autres.