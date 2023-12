Maroc: l’ONDA peine à trouver un prestataire pour le dégommage des pistes d’envol des aéroports

Encore un appel d’offres de l’Office national des aéroports (ONDA) qui fait pschitt. L’établissement public dirigé par Habiba Laklalech vient de déclarer infructueux, le 12 décembre 2023, l’appel d’offres lancé pour engager un prestataire chargé des travaux de dégommage des pistes d’envol des aéroports du Maroc au nombre de 24.

Ces travaux de dégommage consistent en un traitement régulier par hydroprojection des pistes d’envol et qui permet d’enlever les dépôts de gomme et d’assurer une rugosité conforme aux normes en vigueur.

Le marché lancé par l’ONDA concerne aussi la réfection du balisage diurne des pistes et le dégraissage des parkings d’avions.

En fin de compte, une seule société a soumissionnée pour cet appel d’offres, mais son offre a été rejetée. Il s’agit, selon nos sources, de SODI (Sud Ouest déchets industriels), une filiale de Veolia.

L’offre financière de SODI a été jugée excessive alors que l’estimation des travaux, chaque année, était d’un minimum de 6.3 millions DH et de 12.6 millions DH.

De ce fait, l’ONDA doit tout reprendre à zéro pour attribuer ce marché et s’assurer des prestations dont dépendent en grande partie la sécurité de l’aviation au Maroc et la bonne marche des aéroports.