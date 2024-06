Maroc: l’ONMT confie la phase II de la campagne «Ntla9awfbladna» à Sigma Technologies

C’est l’agence Sigma Technologies qui a fini par remporter le marché de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) pour le lancement d’une nouvelle campagne de séduction visant les touristes nationaux et les Marocains de la diaspora.

L’agence casablancaise que dirige Dino Sebti sera payée un peu plus de 8.2 millions de dirhams, soit un peu moins que les prévisions qui tablaient sur plus de 8.4 millions DH. Sigma Technologies, pour ce marché, était en concurrence avec Vidéorama, Buinco et Public Évènement production.

La commission d’ouverture des plis, présidée par Yesfi Zouhair, directeur des achats, finances et budgets, a estimé que l’offre présentée par Sigma Technologies était économiquement la plus avantageuse au regard du prix de référence.

Le lancement de cette campagne (On se retrouve dans notre pays) coïncide avec des débuts très prometteurs de l’opération Marhaba avec l’arrivée de millions de Marocains du monde pour passer leurs vacances au Maroc.