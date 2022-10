L’Office National du Tourisme du Maroc (ONMT) participe du 12 au 14 octobre à la 59ème édition du TTG Travel Experience, la foire de Rimini dédiée aux opérateurs du tourisme. Cette nouvelle campagne invite les gens non seulement à visiter le Maroc, mais à aller plus loin, en s’immergeant dans une culture vivante qui porte l’expérience à un niveau éclairant, en bref, une invitation à découvrir les joyaux cachés que le Maroc a à offrir.

Le stand de l’ONMT à Rimini a adopté un nouveau concept écologique et modulaire, conçu pour inviter les visiteurs à entreprendre un voyage sensoriel pour entrer en contact avec la véritable âme marocaine, qui contient tous les éléments distinctifs du pays : la porte, élément indispensable de l’art et de l’architecture du pays. Mais également, les vêtements traditionnels, Le moucharabieh est un élément architectural typique des palais marocains. Une atmosphère rêveuse, qui même à travers les parfums des épices, transporte les visiteurs.

Le stand de l’ONMT à Rimini, en plus de raconter la tradition met en scène le Maroc le plus contemporain et porte une attention particulière au développement durable. En effet, le stand sera 100% numérisé, grâce à l’utilisation de la réalité augmentée, des sols interactifs, des écrans led et des terminaux numériques.