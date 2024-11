Maroc : mais qu’attend Aziz Akhannouch pour remplacer Adel El Fakir à l’ONMT ?

C’est un autre établissement hautement stratégique qui se retrouve sans patron depuis plus de cinq mois.

Depuis le 1er juin 2024, date à laquelle Adel El Fakir a été nommé à la direction générale de l’Office national des aéroports (ONDA), le poste de DG de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) est resté vacant. Une situation des plus anormales quand on sait que cet office est bien le bateau amiral de la promotion de la destination Maroc à travers le monde.

Fatim-Zahra Ammor a bien lancé un appel à candidature le 23 juillet et qui n’a débouché sur rien même si plusieurs candidats, et de précieux profils entre autres, ont présenté leurs dossiers.

Et jusqu’à maintenant, aucun nouvel appel à candidature n’a été lancé sachant que l’intérim ,ne peut aller au-delà d’une période trois mois renouvelable une seule fois, soit six mois au total.

Pour le moment, sans y être nommé officiellement, c’est l’un des directeurs centraux qui assure l’intérim: Zouhair Yesfi, directeur des achats, finances et budgets. lequel joue les figurants dans toutes les manifestations au lieu de s’occuper de la gestion des affaires courantes d’où les dossiers qui s’empilent sur son bureau.

La ministre du tourisme adorerait gérer l’ONMT, elle qui se dit spécialiste du marketing… Elle a juste oublié que le rôle de l’ONMT est avant tout commercial pour encourager le maximum de compagnies aériennes à ouvrir des lignes sur le Maroc. une mission stratégique pour le secteur qui veut atteindre 26 millions de touristes… un métier qu’elle ne maîtrise pas .

Pourquoi autant de retard de la part de Fatima Zohra Ammor ? Mystère et boule de gomme. «À moins que Mme Ammor cherche à placer l’un de ses proches à la tête de l’ONMT »,… ou plutôt Monsieur Ammor qui a soufflé aux oreilles de sa femme le nom de Yasmina Aboudrar… Lui qui adore mettre en avant les anciens de MacKinsey … Les rennes du secteur du tourisme sont désormais entre ces mains .