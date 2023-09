Maroc: Mouhcine Jazouli confie l’étude sur la réforme des CRI au groupement Southbridge A&I de Hassan Belkhayat et Inetum Consulting de Saloua Karkri

Une fois encore le chouchou des ministres du RNI vient de se voir confier un autre marché juteux par un ministre affilié au même parti. Le mercredi 27 septembre, Moncef Jazouli, ministère de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, qui avait promis une étude en vue d’une refonte structurelle en matière de gouvernance des Centres régionaux d’investissement (CRI), a chargé le groupement Southbridge A&I et Inetum Consulting de réaliser l’étude pour l’alignement stratégique des CRI et la définition du nouveau dispositif de gouvernance.

Hassan Belkhayat, patron Southbridge A&I, qui avait déclaré à la presse ne plus appartenir à au RNI demeure, selon les sources de Maghreb-intelligence assez proche du parti du chef du gouvernement.

En vertu de la passation de ce marché, le groupement en question va empocher un peu plus de 6,8 millions de dirhams. L’étude en question devra être réalisée dans près de 5 mois et se déroulera en trois phases principales: la définition de l’état des lieux, l’alignement stratégique et l’actualisation des feuilles de route des CRl et l’élaboration et la mise en œuvre du nouveau dispositif de gouvernance et de gestion.