Maroc: neuf mosquées historiques font leur entrée dans la liste du patrimoine national

Dans le but de sauvegarder leur valeur historique, le ministère de la Culture vient de classer neuf anciennes mosquées sur la liste du patrimoine national et ces lieux de culte sont tous situés dans les villes impériales du Royaume.

À Marrakech, il s’agit des mosquées Kasba, Mouassine, Berrima, Bab Doukkala et Sidi Mohamed Ben Slimane Jazouli.

À Fès, cette décision concerne les mosquées El Hamra et Bab Guissa. À Meknès, la capitale ismaélienne, quatre mosquées font leur entrée sur cette liste: Bab Bradiîne, Nejjarine, Lalla Awda et la mosquée Rwa. Cette classification est intervenue à la demande du ministère des Habous et des affaires islamiques.

Quand un monument ou une bâtisse sont classés patrimoine national, il est interdit d’apporter des modifications sur leur aspect extérieur. Même pour entreprendre des travaux de réfection, il est obligatoire de déposer, six mois auparavant, une demande d’autorisation auprès des autorités chargées de la préservation du patrimoine.