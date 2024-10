Maroc: Philip Morris est-elle au-dessus des lois et de l’éthique?

La société Philip Morris International (PMI) fait toujours fi des lois et de l’éthique au Maroc, au vu et au su de tout le monde. Maghreb-Intelligence ne va pas revenir sur toutes les campagnes de promotion auxquelles se livre cette compagnie pour son produit de tabac chauffé (Iqos).

Depuis quelques semaines, Philip Morris a lancé, en catimini, une autre opération pour booster les ventes de ses marques «Marlboro Touch» et «LM». Dans plusieurs quartiers huppés de Casablanca par exemple, chaque client qui rend un paquet vide de «Marlboro Touch» récupère 1,25 dirham. Rendre celui de «LM» donne droit à récupérer 1 dirham.

Autrement dit les prix de vente respectifs ne sont plus de 33 et de 27 dirhams, mais de 31,75 et 26 dirhams et c’est contraire à la loi puisque les prix sont fixés par les autorités publiques.

«Les pouvoirs publics doivent réagir parce qu’il s’agit de deux violations de la législation: Philip Morris encourage le tabagisme en jouant sur la baisse des prix et, en même temps, fausse les règles de la concurrence», commente un spécialiste du secteur des tabacs.

Evidemment, sur un autre registre, Philip Morris se comporte en terrain conquis en continuant à se permettre de faire de la publicité sur les lieux de vente (PLV) et d’en faire également en vantant ses produits sur les emballages, que ce soit pour les Marlboro ou encore les LM.