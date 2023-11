Maroc: plus de 27 millions de dirhams pour l’eau potable et l’assainissement de la nouvelle prison de Laâyoune

Les travaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement de la prison locale II de Laâyoune vont nécessiter plus de 16 millions de dirhams.

La Direction générale de l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) vient dans ce sens de s’attacher les services de la société Atlas Bougafer, basée à Ourzazate.

Cette prison sera aussi dotée d’une station d’épuration des eaux usées et ce marché vient également d’être confié à la société casablancaise New Water qui va empocher la somme de plus de 11 millions de dirhams.

D’ailleurs, la DGAPR est en train de généraliser l’installation de stations d’épuration des eaux usées à l’ensemble des grandes prisons du Maroc. C’est le cas pour Taroudant (7 millions DH) et de la prison Loudaya à Marrakech (plus de 11 millions DH).

La nouvelle prison locale de Laâyoune a été inaugurée le 16 septembre dernier pour remplacer la célèbre prison «noire» ou «Carcel Negra» comme l’appellent les populations locales.