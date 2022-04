Maroc: plus de 62 millions de dirhams pour démarrer la concrétisation du Grand Théâtre d’Agadir

Enfin de bonnes nouvelles pour le tant attendu projet de Grand Théâtre de la ville d’Agadir. Le 25 avril, les premiers lots de ce gigantesque projet ont été confiés à un groupement réunissant les sociétés Urbagec, Polysol et Separator. Les lots en question portent sur les travaux de construction, à savoir les gros œuvres, la charpente métallique et l’étanchéité.

Estimé initialement à 56 millions de dirhams, lors du lancement de l’appel d’offres en mars derniers, ce marché coûtera finalement près de 62,5 millions de dirhams.

Piloté par le Groupe Al Omrane (Région du Souss), le Grand Théâtre d’Agadir est partie intégrante du projet de réhabilitation du Parc Al Inbiaât et plus globalement du Programme de développement urbain (PDU 2020-2024) dont les conventions et accords ont été signés en présence du roi Mohammed VI. Le premier lot de ce projet devra être livré dans un délai de 15 mois.