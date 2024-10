Maroc: pour 1,3 million USD, l’aéroport de Casablanca se dote d’un système d’inspection à rayons X du fret aérien

Le fret aérien de l’aéroport Mohammed V de Casablanca sera inspecté par le biais d’un système à rayon X pour plus de sécurité. C’est dans cet objectif que l’Office national des aéroports (ONDA) vient de confier un marché pour la fourniture, l’installation et l’a mise en service de ce système à la société Hi-Tech Detection systems (HTDS), une société française spécialisée dans la distribution et la maintenance de systèmes de détection haute technologie en France et à l’international qui a soumissionné à travers sa succursale marocaine basée à Casablanca.

En vertu de l’attribution de ce marché, HTDS va empocher exactement 1.338.000 dollars américains, soit plus de 13 millions de dirhams. HTDS a remporté ce marché face à la concurrence de quatre autres prétendants dont le groupement Fortis Sécurité Maroc/Ultranet Multimedia et le groupement Traser Maroc/Smiths Detection France. L’offre de HTDS a été jugée la plus favorable par la commission d’ouverture des plis. Hub national pour le transport des passagers par voie aérienne, l’aéroport de Casablanca l’est également pour l’activité fret.

Selon les données de l’Association internationale du transport aérien (IATA), cet aéroport à traité 64.573 tonnes de fret en 2022 faisant de lui le 7ème aéroport au niveau de l’Afrique. Il s’agit essentiellement de produits agricoles, de l’équipement industriel, du textile, du phosphate et des produits phosphatés.