Maroc: pour la communication du RGPH 2024, Ahmed Lahlimi devra revenir à la charge

Il paraît que c’est une mode ces derniers temps au Maroc. De juteux appels d’offres, y compris ceux ouverts aux prestataires internationaux, font pschitt.

Le dernier cas en date est l’appel d’offres international lancé par le Haut commissariat du plan (HCP) pour la communication autour du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH 2424) qui doit se tenir au cours du mois de septembre prochain.

Jeudi 29 février, la commission d’ouverture des plis a déclaré infructueux cet appel d’offres déclinés en deux lots. Le premier concerne la conception et la mise en œuvre d’une campagne de communication OFF-LINE, alors que le deuxième est relatif à la conception et la mise en œuvre d’une campagne de communication digitale.

Le coût estimatif des deux lots est de 16,7 millions de dirhams.

Selon le règlement, le HCP que dirige Ahmed Lahlimi n’aura d’autre choix que lancer un nouvel appel d’offres.

Le RGPH en sera à sa 7ème édition. Le dernier en date remonte à 2014. S’il est organisé chaque décennie, la réflexion est engagée pour l’effectuer chaque 5 ou 4 ans.