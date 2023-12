Maroc: pour plus de 76 millions de dirhams, le patron de la police prépare déjà les habits d’été pour ses hommes

Abdellatif Hammouchi, patron de la police et du renseignement marocains, mobilise une véritable manne financière pour habiller ses hommes l’été prochain. Le 11 décembre, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a lancé un appel d’offres à cet effet et qui porte sur six lots d’habillement dont voici le détail et le coût estimatif:

Chemise manche longue bleu nuit pour les agents: 21.8 millions de dirhams.

Chemise manche longue pour les agents aux postes-frontières: 2.34 millions DH.

Chemise blanche manche courte: 5.76 millions DH.

Pantalon de service d’été: 26.4 millions DH.

Gilet de haute visibilité: 13.92 millions DH.

Casquette souple d’été: 9.6 millions DH.

Au total, ce marché devrait donc coûter plus de 76 millions de dirhams.

Avec cela, la DGSN applique à la lettre le principe de préférence nationale puisque ces marchés sont réservés aux TPE et aux PME installées au Maroc, ainsi qu’aux jeunes entreprises innovantes, aux coopératives et même aux auto-entrepreneurs.