Maroc: pour près de 600 millions de dirhams, lancement des appels d’offres pour la construction de 3 Cités des métiers et des compétences

Ça bouge pour le chantier des Cités des métiers et des compétences (CMC), gigantesque projet qui va révolutionner la formation professionnelle au Maroc.

La société CMC S.A vient de lancer les appels d’offres pour la construction de trois CMC dans autant de régions pour un budget global de près de 600 millions de dirhams.

Selon des documents consultés par Maghreb-Intelligence, il s’agit de construire la CMC de la région Guelmim-Oued Noun (plus de 150 MDH), celle de la région Draâ-Tafilalet (plus de 220 MDH) et celle de la région Fès-Meknès (plus de 237 MDH). Les trois CMC seront érigées dans les chefs-lieux respectifs des trois régions en question, à savoir Guelmim, Errachidia et Fès.

Ce projet, qui totalise 12 CMC, mobilise un budget global de 4.4 milliards de dirhams dont 2 MMDH à la charge du Fonds Hassan II pour le développement, 1.6 MMDH mobilisé par L’OFPPT et 796 millions de dirhams par les régions.

L’une des dernières CMC dont les travaux de construction ont été achevés est celle de la région de Rabat sise à la nouvelle ville de Tamesna. Elle a été inaugurée, le 30 mai dernier, par le Roi Mohammed VI.