Maroc-Royaume Uni: première prise de contact entre Rabat et le nouveau Premier ministre Rishi Sunak

Premier contact officiel et en «présentiel» entre le Maroc et le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak, titulaire du poste depuis le 25 octobre. Le 2 novembre, Rishi Sunak a organisé une cérémonie pour la commémoration du deuxième anniversaire des Accords d’Abraham scellant la normalisation des relations entre Israël et certains pays arabes dont le Maroc. A cette cérémonie étaient présents les ambassadeurs d’Israël, des Emirats, du Bahreïn et du Maroc, Karim Hajoui.

Cette cérémonie a été aussi marquée par la présence de Reem Al Hashimy, ministre d’Etat émiratie de la coopération internationale. Lors de cette célébration, Rishi Sunak s’est engagé à appuyer la dynamique instaurée par la signature des Accords d’Abraham. «Aujourd’hui, nous envoyons un message clair quant à notre attachement aux accords et à ce qu’ils représentent», a déclaré le nouveau locataire du 10, Downing Street.

«Les accords ont marqué le début d’une nouvelle ère des relations en matière de commerce, de tourisme, de sécurité et plus encore. C’est le dividende de la diplomatie», a-t-il poursuivi. Le roi Mohammed VI a été parmi les leaders du monde à féliciter le nouveau Premier ministre britannique.

Rabat et Londres entretiennent de bonnes relations qui ont connu, sur le volet économique, un nouveau départ après le brexit.