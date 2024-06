Maroc: Sigma 3 A va évaluer la vulnérabilité de la biodiversité urbaine de Marrakech

Quelles retombées des enjeux climatiques, de l’évolution urbanistique et phytosanitaire sur la biodiversité urbaine de Marrakech? C’est l’épineuse question à laquelle devra répondre le ministère de la Transition énergétique et du développement durable dans le cadre du projet «Renforcement du développement durable de la ville de Marrakech à travers une planification et un financement innovants». Pour atteindre cet objectif, le département piloté par Leila Benali s’est attaché les services du cabinet conseil Sigma 3 A.

Basé à Harhoura, non loin de Rabat, ce cabinet s’est rendu célèbre par ses prestations de conseil en matière d’études d’impact environnemental et social, d’accompagnement et d’assistance aux maîtres d’ouvrage pour l’élaboration des schémas et plans de gestion des différents types de ressources, d’élaboration des plans d’action et autres documents de préservation de ressources géologiques et hydrogéologiques et des études de diagnostic écologique des écosystèmes naturels en plus de l’élaboration des schémas de préservation des milieux et des schémas directeurs de préservation des ressources hydriques, hydrologiques, forestières…

Le coût du marché a été arrêté à un peu plus d’un million de dirhams, soit le coût estimé au lancement de l’appel d’offres. Sigma 3 A était au coude à coude avec deux autres soumissionnaires: Capital RH et Hydro Advisor.