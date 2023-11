Maroc. Sinopharm et Laprophan empruntent ensemble la Route de la Santé pour l’Afrique

C’est une nouvelle percée à l’international au profit du leader historique de l’industrie pharmaceutique marocaine Laprophan, en qui le géant chinois Sinopharm renouvelle sa confiance et avec lequel il élargit son partenariat pour aller ensemble sur le marché africain.

Cette coopération continentale pour la fabrication de médicaments et de principes actifs pharmaceutiques a été actée lors d’une cérémonie ce mercredi à Casablanca en présence du Ministre de l’Industrie et du Commerce Ryad Mezzour. Un fort accent sera donné à la R&D, notamment à travers les plantes médicinales africaines. Pour rappel, Laprophan dispose déjà d’un partenariat de recherche avec la Fondation Mascir et l’UM6P.