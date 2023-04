Maroc: sur le dossier de l’inflation et de la hausse des prix, la majorité de Aziz Akhannouch botte encore en touche

Aziz Akhannouch, le président du Rassemblement national des indépendants (RNI) et chef du gouvernement, a choisi de réunir les leaders de sa majorité: les SG de l’Istiqlal et du PAM, mais aussi ceux du Mouvement démocratique et social (MDS) et de l’Union constitutionnelle (UC) qui n’ont pas de postes ministériels, mais qui soutiennent son équipe.

Tout ce beau monde s’est réuni, en plus des parlementaires de la majorité, autour d’un ftour, jeudi soir, au siège du RNI avec, à l’ordre du jour, la cherté de plusieurs denrées alimentaires de base et une inflation sans précédent qui touche de larges couches de la société.

Et voici pourquoi il s’agit d’une réunion à oublier: 24 heures plus tard, la majorité a pondu un très long communiqué en langue arabe d’une insipidité révoltante.

Dans ce long texte, qui ressemble davantage à un tract électoral dans une langue de bois bien choisie, la majorité énumère ce qu’elle considère comme des réalisations au bénéfice des populations.

Un fourre-tout où sont mélangés les chantiers lancés par le Roi, l’affaire du Sahara, et même la candidature du Maroc avec l’Espagne et le Portugal pour l’organisation de la Coupe du monde.

Et sur l’essentiel, le concret? Que dalle, rien! Sinon le listing d’intentions d’ordre général comme la poursuite des commissions de contrôle des prix sur les marchés et la lutte contre la spéculation.

Le gouvernement de Aziz Akhannouch et sa majorité déçoivent quand ils gardent le silence, mais déçoivent également quand ils communiquent.