Maroc. Tanger Med Zones : la plus importante plateforme industrielle d’Afrique du Nord avec un 13 milliards de dollars de chiffre d’affaires

La plateforme industrielle, commerciale et logistique Tanger Med Zones qui regroupe les zones d’activités Tanger Free Zone, Tanger Automotive City, Renault Tanger Med, Tetouan Park et Tetouan Shore vient de signer une remarquable performance au titre de l’année 2022.

Avec près de 200 millions d’investissements et 13 milliards de dollars de chiffre d’affaires, cette zone qui occupe le nord-ouest du royaume du Maroc se positionne aujourd’hui comme étant la plateforme multisectorielles la plus importante du sud de la Méditerranée.

Adossée au complexe portuaire de Tanger-Med, Tanger Med Zones constitue depuis des années une destination incontournable pour les investisseurs, notamment dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et du textile.

Ainsi, l’écosystème automobile, grâce aux usines de Tanger Automotive City, a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires d’un peu plus de 9 milliards de dollars soit plus de 53% par rapport à 2021. Le secteur de la logistique a atteint quant à lui 2 milliards 500 de dollars, alors que le textile et l’aéronautique ont réalisé chacun 1 milliard de dollars et de chiffre d’affaires.