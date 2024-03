Maroc: Tectra va assurer l’assistance au fonctionnement des entités du Pôle projets LGV de l’ONCF

L’Office national des chemins de fer (ONCF) a confié, le lundi 11 mars, l’assistance au fonctionnement des entités du Pôle projets LGV à la société Tectra.

En contrepartie de plus de 4,8 millions de dirhams, la société casablancaise va accompagner Pôle projets LGV de l’ONCF dans différents chantiers lancés un peu partout au Maroc et notamment le projet de ligne grande vitesse entre Kénitra et Marrakech ainsi que l’amélioration des prestations des lignes existantes entre Casablanca, Rabat, Kénitra et Tanger.

Acteur majeur du marché de l’emploi au Maroc depuis 2002, Tectra est aujourd’hui la première entreprise de travail temporaire et de recrutement au Maroc. Tectra se présente comme un opérateur multi-spécialiste qui intervient dans des secteurs d’activités variés et pour tous les métiers.

Selon les prévisions, l’un des principaux chantiers de LGV qui devra être livré avant 2030 concerne la liaison Kénitra-Marrakech en plus de la connexion des grands stades du Maroc au réseau ferroviaire en prévision de la Coupe du monde organisée conjointement avec l’Espagne et le Portugal.