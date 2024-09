Maroc: trois oeuvres de l’artiste allemand Hannssjörg Voth classées au patrimoine

Le département de la Culture a décidé de classer au patrimoine national trois œuvres de l’artiste et architecte allemand Hannssjörg Voth érigées depuis les années 1980 entre Goulmima et Erfoud dans le désert marocain.

Il s’agit de trois constructions patiemment érigées dans cette région par l’artiste allemand: «L’Escalier céleste», «La Cité d’Orion» et «La Spirale d’or», toutes devenues célèbres dans le monde entier.

«L’Escalier céleste», par exemple, est une gigantesque œuvre qui dépasse 16 mètres de hauteur et avec ses 56 marches, est considérée comme une invitation à la contemplation entre le ciel et la terre. Sa construction a pris à Hannssjörg Voth 7 ans, entre 1980 et 1987, aidé par des artisans locaux.

En vertu de la décision du département de la Culture, il sera interdit d’apporter des changements ou travaux de restauration à ces œuvres sans l’aval des autorités et une demande formulée six mois avant le début des travaux.

L’inscription sur la liste du patrimoine est intervenue à la demande de l’Association Voth Maroc Aïn Nejma.