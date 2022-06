Maroc: une énième augmentation de capital pour OCP Hospitality avec 1,4 milliard de dirhams

En une seule augmentation, décidée le 18 mai dernier, OCP Hospitality, filiale de l’OCP, double carrément son capital social.

Selon des documents consultés par nos soins, la filiale du géant marocain et international des phosphates a décidé de porter son capital à plus de 3,2 milliards de dirhams en validant cette récente augmentation de l’ordre de 1,46 milliard DH.

Cette augmentation de capital, consignée au registre de commerce de Casablanca ce 16 juin, s’est faite par l’émission de 14 millions d’actions d’une valeur nominale de 100 dirhams par action.

Pour rappel, OCP Hospitality, via le Fonds national hôtelier, participe à la gestion de grands projets touristiques comme l’hôtel Mamounia à Marrakech, le Palais Jamaï à Fès, le Michlifen et son golf à Ifrane ou alors le Marchica Lagoon Resort à Nador Dans ce fonds, la filiale du groupe que dirige Mostafa Terrab, est associée à l’ONCF et au Fonds Hassan II.