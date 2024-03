Maroc : Virgin Limited Edition va lancer six nouveaux Riads à la Kasbah Tamadot dans la région de Marrakech

Virgin Limited Edition va ouvrir six nouveaux Riads dans la retraite marocaine magique de Sir Richard Branson, Kasbah Tamadot, à partir du 1er juillet 2024.

Le célébrissime hôtel Kasbah Tamadot, qui signifie « douce brise » en berbère et qui est synonyme de grand luxe et la légendaire hospitalité berbère, rouvrira dans son intégralité le 15 octobre 2024, après une période de fermeture partielle et de restaurations à la suite du tremblement de terre dévastateur survenu dans la région l’année dernière.

Les six nouveaux Riads spacieux de trois chambres – comprenant une chambre supplémentaire par rapport à celle initialement prévue – pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes. Chaque chambre dispose de sa propre salle de bain privée, d’un coin salon et d’une terrasse. En plus, les Riads abritent sur le toit-terrasse spacieux, une suite sous tente à couper le souffle composée de deux tentes parfaitement reliées et dotée également d’un bain à remous. Chaque Riad offrira également à ses clients son propre espace piscine privé. terrasse spacieux.

Décorés individuellement dans un style marocain traditionnel, les intérieurs comprendront des meubles fabriqués à la main par des artisans de la communauté berbère locale soutenus par la branche caritative de Kasbah Tamadot, la Fondation Eve Branson.

Un tout nouveau restaurant et salon, Asayss, ouvrira également ses portes en juillet sous la direction du chef exécutif de longue date et primé de la Kasbah Tamadot, Yassine Khalal, servant une cuisine marocaine et internationale aux clients de l’hôtel et aux visiteurs de la région.

Le nom Asayss est un clin d’œil à un espace marocain traditionnel où les poètes se réunissaient pour partager leurs vers et profiter de grandes fêtes. Le menu mettra à l’honneur les ingrédients les plus frais et les produits locaux, dont la majorité provient du vaste potager de l’hôtel, avec un menu dégustation également disponible en soirée.