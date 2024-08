Maroc: Vitronic fournira 18 radars à la NARSA pour près de 30 millions de dirhams

L’Agence nationale de sécurité sociale (NARSA) vient de sceller un nouveau marché pour l’acquisition de davantage de radars pour le contrôle de la vitesse des véhicules.

Cette fois, elle a chargé la société Vitronic Maroc, filiale du leader allemand en la matière, de lui fournir 18 radars autonomes remarquables. La particularité de ces radars est qu’ils sont capables de faire la différence entre les catégories des véhicules, entre les véhicules légers et les poids lourds, afin de contrôler les limitations de vitesse spécifiques selon la catégorie des véhicules.

Ce sont aussi des appareils capables de détecter le ou les véhicules en infraction, photos à l’appui quel que soit le nombre de véhicules présents sur le cliché.

Le capteur de détection couvre au minimum 4 voies et la NARSA avait exigé que les radars en question doivent fonctionner sur des flux à l’approchement, à l’éloignement et sur les deux sens en même temps pour détecter des vitesses entre 30 et 300 km/h.

Mais il y a un hic. La différence entre le coût estimé au lancement de l’appel d’offres et le coût arrêté en définitive: 20.2 millions de dirhams pour la fourniture des appareils au lieu de 17.6 millions DH et 3.1 millions DH pour la maintenance au lieu de 2.6 millions DH.