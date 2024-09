Maroc: voici comment le groupe Al Omrane continue à accumuler les fiascos commerciaux

Mais que se passe-t-il pour le groupe Al Omrane et essentiellement pour Al Omrane de la région de Casablanca-Settat?

Le groupe trouve d’énormes difficultés à commercialiser ses projets. Pour ne citer que certains exemples, selon nos sources, Al Omrane se trouve encombré par plusieurs de ses projets qui ne trouvent pas preneurs: le projet Andalousie City à Casablanca, Mansouria Hills à Mansouria, plusieurs villas à Oued Cherrat, le projet Al Qods à Zemamra, les projets Manar et Yasmine à El Jadida, Amal Littoral à Oualidia et les projets Belle vue et Mzamza à Settat.

Cela fait trop d’argent jeté par les fenêtres sinon comment expliquer qu’un groupe public se lance dans des projets aussi hasardeux pour construire de l’immobilier de luxe dans une ville comme Oualidia qui ne vit que quelques mois par année pendant la saison estivale? Idem pour d’autres coins perdus comme Zemamra ou encore Oued Cherrat?

Cerise sur le gâteau: une fois que Al Omrane Casablanca-Settat s’est retrouvé avec ses projets invendus sur les bras, il a essayé de s’en débarrasser en lançant un appel d’offres pour en externaliser la commercialisation. Sauf que les prétendants ne se bousculaient pas au portillon et le marché a été déclaré infructueux. Quel gâchis!