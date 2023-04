Marrakech: la ministre et maire Fatima-Zahra Mansouri promet de gâter ses invités de marque

Fatima-Zahra Mansouri, ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville et maire de Marrakech, ne lésine pas sur les moyens pour choyer ses invités de marque. À la rubrique «frais d’hébergement, de restauration et de réception» du conseil communal qu’elle dirige au nom du Parti authenticité et modernité (PAM, majorité gouvernementale), elle vient d’injecter plus de 689.000 dirhams, soit près de 69 milles euros.

Jusque-là, rien de spécial quand on sait que de tels budgets sont prévus par toutes les mairies.La présidente du Conseil national du PAM (une sorte de parlement du parti que dirige Abdellatif Ouahbi) a accordé ce marché à la société «Traces Berbères Voyages», une entité qui travaille dans le domaine du tourisme de luxe.

C’est cette société qui organise, entre autres, des séjours de rêve dans le célèbre désert d’Agafay avec bivouacs et champagne qui coule à flot.

Cette société basée à Marrakech est aussi spécialiste des randonnées et ses clients proviennent du monde entier parmi les touristes qui ont les moyens de se payer de tels séjours.