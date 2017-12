MHE place ses femmes et ses hommes à l’Agence de développement numérique

Le Conseil d’administration de l’Agence de développement numérique est désormais au complet. Moulay Hafid Elalamy vient d’y désigner, après approbation du chef du gouvernement, les quatre membres manquants. Par décret, les quatre nouveaux nommés sont Nadia Filali, Leila Bennis, Tarik Fadili et Ali Amrani.

Mise en place à l’été 2017, le Conseil d’administration de cette agence est composé de représentants des secteurs public et privé: l’Agence nationale de réglementation des télécommunications, MarocPME, l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, les chambres de commerce et d’industrie, la Confédération générale des entrepreneurs du Maroc, le Groupement professionnel des banques du Maroc et Poste du Maroc. Les quatre membres restants sont désignés désignées par le chef du gouvernement sur proposition du ministre de l’Industrie. C’est aujourd’hui désormais chose faite.