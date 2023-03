Myrtilles : le Maroc devient le quatrième exportateur mondial en dépassant les États-Unis

En 2022, le Maroc est devenu le quatrième parmi les plus grands exportateurs de myrtilles fraîches au monde, laissant derrière lui même les États-Unis.

Au total, le Maroc a exporté 53 000 tonnes de myrtilles fraîches l’année dernière, et seuls trois pays ont réussi à dépasser ce volume. Il s’agissait du Pérou avec 277 000 tonnes, du Chili avec 105 000 tonnes et de l’Espagne avec 87 000 tonnes.

Il convient de noter que les exportations des Pays-Bas au cours des 11 mois de l’année dernière ont été supérieures à celles du Maroc, s’élevant à 104 000 tonnes. Cependant, si l’on tient compte du volume des réexportations, le résultat réel des Pays-Bas sera bien inférieur puisqu’il a importé 130 000 tonnes de myrtilles fraîches durant cette période.

Rappelons que le Maroc était le septième exportateur mondial de myrtilles cultivées en 2017, derrière Etats-Unis, le Canada et l’Argentine. Les exportations annuelles de myrtilles du Maroc étaient alors de 15 600 tonnes, c’est-à-dire que depuis cette date, le royaume les a multipliées par plus de trois.

Initialement, plus de 90 % des exportations marocaines étaient destinées à l’Espagne, qui réexportait les myrtilles marocaines, allongeant ainsi sa saison de vente.

Cependant, la part de l’Espagne dans les exportations marocaines est tombée à 36% de 2017 à 2022, et la plus grande partie des exportations va désormais directement aux pays consommateurs de myrtilles. La principale destination des ventes de myrtilles du Maroc est l’UE, ainsi que le Royaume-Uni et la Norvège.

Depuis 2017, les exportations totales de myrtilles fraîches du Maroc vers les pays du Moyen-Orient et d’Asie du Sud-Est ont été elles-aussi multipliées par 9,5 pour atteindre 1 900 tonnes. Jusqu’en 2022, la Russie était également une destination intéressante pour les exportateurs marocains de myrtilles, mais en raison de l’invasion de l’Ukraine et des sanctions et du ralentissement économique qui ont suivi, la Russie n’a importé que 400 tonnes l’année dernière. À titre de comparaison, les exportations annuelles en 2020-2021 du Maroc vers le marché russe étaient de 1 200 à 1 300 tonnes.