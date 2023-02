Nouvelle escalade: les Marocains seront interdits d’accès au Parlement européen

Nouvelle escalade entre le Maroc et le Parlement européen. Ce jeudi 16 février, les euro-députés ont voté, à une large majorité, une résolution visant à interdite l’accès du Parlement de Strasbourg aux représentants du Maroc, comme ils l’avaient déjà fait pour ceux du Qatar.

Selon les sources de Maghreb-Intelligence, cette mesure ne concerne pas que les membres des deux chambres du Parlement marocain, mais aussi les fonctionnaires de cette institution et peut être étendue aux diplomates marocains et à leurs assistants.

Nos sources ajoutent qu’une sorte de chasse à l’homme est en cours visant les personnels du Parlement européen d’origine marocaine ou qui ont une double nationalité.

Signe de l’absence de signes d’apaisement entre le Maroc et le Parlement européen, cette dernière et récente résolution a été voté par 401 voix pour, 3 voix contre et 133 abstentions.