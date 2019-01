OCP : Mustapha Terrab s’est-il séparé de son secrétaire général ?

Depuis ce long week-end du 11 au 13 janvier, les rumeurs se font de plus en plus insistantes dans les salons cossus du quartier Souissi de Rabat. L’inamovible homme fort de l’OCP, son secrétaire général et directeur général adjoint Mohamed El Kadiri ne serait plus en fonction. Si aucune communication officielle n’est venue étayée cette rumeur, certains « habitués » des arcanes du mastodonte affirment que l’homme de confiance de Mustapha Terra qui avait rejoint la boîte en 2006 n’occupe plus ses fonctions au sein de l’OCP. En attendant, si l’information s’avère vraie, la question qui se pose est de savoir s’il s’agit d’un limogeage ou d’un simple départ à la retraite et qui est susceptible de prendre sa place ?