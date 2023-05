Omar Aït Mokhtar : le candidat aux élections présidentielles algériennes 2024 appelle à une réconciliation sans tarder avec le Maroc

Il n’y va pas par quatre chemins. Candidat auto déclaré à l’échéance présidentielle de 2024, Omar Aït Mokhtar, un ressortissant algérien vivant entre la France et l’Algérie ne veut plus entendre parler de tensions avec le Maroc.

« Si je suis élu président de l’Algérie en 2024, j’appellerai le roi Mohammed VI dans la foulée pour l’inviter à ou bien je me rendrais au Maroc », déclare à Maghreb-intelligence un Omar Aït Mokhtar qui ne décolère pas contre les autorités de son pays qui ont choisi, selon lui, une incompréhensible escalade avec le pays voisin.

L’ancien double candidat aux élections législatives qui milite pour une alternance politique en Algérie se dit être le candidat de la paix. « Le Maroc est la profondeur stratégique de l’Algérie et vice-versa. Ce qui rassemble l’Algérie et plus que ce qui les sépare. Les Marocains sont nos frères et c’est pourquoi il faut sans tarder amorcer une normalisation des relations entre les deux pays », explique Omar Aït Mokhtar, qui tient à préciser que valeur aujourd’hui il est le seul candidat déclaré aux élections présidentielles de 2024.

A propos de la question du Sahara, l’ancien militant et candidat du Front national algérien (FNA) qui avait milité pour un cinquième mandat d’Abdelaziz Bouteflika appelle à laisser le règlement de cette question à l’ONU. « Pourquoi soutenir le Polisario au détriment du Maroc ? », se demande Omar Aït Mokhtar. Pour lui, de bonnes relations avec le Maroc sont primordiales pour l’Algérie car il y va de l’intérêt des deux peuples et des deux pays face aux grands défis auxquels la région fait face.

D’ailleurs, le candidat appelle également à l’apaisement en Kabylie. «Il faut un changement radical de la politique de l’Etat algérien envers la Kabylie et les militants kabyles qui ont des revendications légitimes », rappelle-t-il en affirmant qu’il est « le candidat de la paix » en attendant d’être le « président de la paix ».