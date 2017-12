Paradis fiscaux: le Maroc et le Qatar ne font plus partie de la liste noire de l’UE

Le Conseil des ministres des finances de l’Union européenne vient de retirer le Maroc et le Qatar de la liste « noire » des paradis fiscaux dans le monde. Les 28 ministres européens des finances ont estimé que le Maroc avait donné des gages suffisants afin de changer ses pratiques, notamment de se conformer aux standards d’échange automatique de données de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et d’éviter de favoriser l’implantation de sociétés offshore.

Aucune explication n’a été en revanche donnée concernant le retrait du Qatar, qui pourtant figurait encore sur cette liste de dix-sept pays établie lundi 4 décembre, parmi lesquels la Tunisie et les Emirats arabes unis.