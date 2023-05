Pêche maritime: Moscou et Rabat filent le grand amour

En ces temps de guerre en Ukraine, le Maroc et la Russie continuent de consolider leur coopération dans tous les domaines et surtout en ce qui touche à l’agriculture, la pêche et l’agroalimentaire.

Et c’est l’Agence Fédérale de pêche (Rosrybolovstvo) qui a révélé que les deux parties ont tenu, les 16 et 17 mai à Rabat, la troisième session de la commission mixte russo-marocaine pour la pêche maritime en présence de Ilya Shestakov, président de cet organe étatique russe.

Aucune communication officielle dans ce sens n’a été faite du côté marocain, mais les russes ont donné assez de détail sur les contours de la collaboration avec le Maroc.

Il a été question de tracer une feuille de route de cette collaboration pour 2023 et 2024, que ce soit pour la surveillance des stocks, la formation des équipes et l’échange d’expériences.

Rabat et Moscou sont liés par un accord de pêche signé en 2016, puis reconduit en 2020. Ce dernier accord prend fin en 2024, mais tout indique que les deux parties désirent arriver à un nouvel accord de quatre ans.