Polémique : la plateforme Binance de gestion de crypto-monnaies critiquée pour ses dons cryptographiques après le séisme au Maroc

Suite au dévastateur tremblement de terre au Maroc, Binance, le leader mondial des échanges de crypto-monnaies, a offert des dons en crypto-monnaies à ses clients locaux, une décision qui a soulevé de vives critiques de la part d’experts en aide humanitaire.

Binance a promis de verser jusqu’à 100 $ de son jeton BNB à près de 70 000 clients, pour un montant potentiel de 3 millions de dollars. Cependant, cette démarche est perçue par beaucoup comme une tentative de redorer l’image de la plateforme plutôt qu’une véritable aide humanitaire.

De nombreux critiques reprochent à la société de ne pas fournir de l’argent liquide ou des biens essentiels comme de la nourriture ou des couvertures.

Certains ont même qualifié l’initiative de Binance de « cynique ». Ils estiment que ceux qui sont vraiment touchés par la catastrophe ne bénéficieront pas de ces dons, et ceux qui ne le sont pas pourraient partir avec une image positive de Binance.

Ce n’est pas la première fois que les entreprises de crypto-monnaies tentent de fournir de l’aide suite à des catastrophes ou des conflits. Pourtant, ces initiatives sont souvent considérées comme inefficaces.

Binance, quant à elle, estime que les crypto-monnaies peuvent être une méthode rapide et peu coûteuse pour fournir une aide financière en cas de catastrophes. Les victimes peuvent, en théorie, convertir ces fonds en monnaie locale. De plus, Binance a annoncé qu’elle ferait don d’autres fonds à des organisations caritatives locales.

La démarche de Binance de distribuer ses jetons BNB, qui n’ont pas cours légal, a soulevé des préoccupations concernant la manière dont les bénéficiaires pourraient les convertir en espèces.

Des observateurs ont également exprimé leurs inquiétudes quant à la capacité de Binance à assurer que les fonds parviennent effectivement aux victimes. La volatilité des crypto-monnaies est également un sujet de préoccupation, car elle pourrait exposer les bénéficiaires à des risques financiers.

Binance est une plateforme mondiale, créée en 2017 par Changpeng Zhao, d’échange de crypto-monnaies et de gestion de portefeuille de devises numériques qui permet d’acheter, vendre et stocker plus de 600 crypto-monnaies.

Elle est aujourd’hui sous le feu des critiques en raison de poursuites judiciaires aux États-Unis pour diverses allégations, notamment l’accès illégal à des clients américains et la violation des lois sur les valeurs mobilières.