Pour plus de 4 millions de dirhams, Public Events accompagne l’ADA à Abu Dhabi

Une autre bonne affaire pour Public Events avec l’Agence de développement agricole (ADA) qui relève du ministère de l’Agriculture. L’agence de communication et d’événementiel casablancaise, que dirige Othman Benabdeljelil, a été sélectionnée pour accompagner et gérer l’organisation et la participation de l’ADA à la seconde édition de la « Abu Dhabi International Food Exhibition» (ADIFE).

L’ADIFE, qui en est à sa deuxième édition, se déroulera du 27 au 29 novembre prochain.

De manière générale, selon les professionnels, le marché de la communication et de l’événementiel commence à re-décoller, mais toujours en l’absence de critères clairs et transparents dans le choix des prestataires. Et ça, c’est une longue histoire.