Première en Afrique : l’Allemand FEV et le Français UTAC lancent Maroc Mobility & Automotive Center à Oued Zem

La multinationale allemande FEV, leader dans les services de développement de produits et de systèmes pour l’industrie automobiles, et le groupe français UTAC (Union technique de l’automobile, du motocycle et du cycle), qui opère dans les domaines de la mobilité terrestre, viennent de mettre en service, à Oued Zem au Maroc (environ 150 kilomètres au sud-est de Casablanca) ce qu’ils annoncent être le premier centre de test sur le continent africain.

Cette installation offre à ses clients des conditions très attractives pour le développement et les essais de véhicules pendant presque toute l’année. Les deux groupes peuvent désormais offrir aux constructeurs automobiles un ensemble de services de pointe de développement, d’essais et d’homologation et cela aux portes de l’Europe.

Le nouveau centre abrite des sections d’essai pour la conduite à grande vitesse, des essais de freinage et des essais acoustiques, ainsi que des pentes abruptes et des sections de route accidentées, une piste acoustique ISO 10844, un environnement urbain et d’autres pistes d’essai complètent le portefeuille. Le climat chaud et sec d’Oued Zem permet de tester presque toute l’année. Le nouveau site est également un point de départ idéal pour les essais de longue distance dans les montagnes de l’Atlas, qui ne sont qu’à 70 kilomètres.

Dans le centre d’essais adjacent les clients trouveront également une gamme complète de bancs d’essais pour le développement des groupes motopropulseurs (véhicules électriques, hybrides et à moteur à combustion), les cycles RDE, les tests d’endurance et de fiabilité, les tests dynamiques, acoustiques et climatiques.

De plus, le complexe de bâtiments à la pointe de la technologie abrite des bureaux spacieux, des salles de conférence et de séminaire et des espaces de présentation. Au total, quatre halls avec des entrées séparées, des bureaux et des ateliers de préparation de véhicules sont disponibles pour les véhicules des clients. Un hôtel construit spécialement pour les clients du centre de test avec des restaurants, un Spa et des options de loisirs complète l’offre.