Qatar 2022 : Hassan Khiyar, patron de Médi1, transforme son groupe médias en agence de voyage pour influenceurs

Quand Ubu (Hassan Khiyar) dirige une entreprise aussi stratégique que le groupe rassemblant Médi1 radio et Médi1 Tv, on se retrouve rapidement dans un monde ubuesque où la mauvaise gestion rivalise avec l’absurdité.

Selon des sources bien informées de Maghreb-intelligence, le « suffisant » patron de Médi1 aurait décidé de priver ses journalistes sportifs de la Coupe du monde de football organisée au Qatar. Pour la première fois dans l’existence de Médi1 radio et de son pondant télé, les deux médias seraient absents d’un événement d’envergure mondiale et où l’équipe nationale du royaume du Maroc est présente.

A la place des journalistes du desk sportif rodés depuis des années à la couverture de tels événements, Hassan Khiyar va envoyer une écurie « d’influenceurs » composée de Hamid Hadri, Zoubir Hilal, Fayssal Vlog, Docteur Boubouh, Adnane Mouhejja et Mohamed Bassou. Les heureux influenceurs vont être totalement pris en charge par le groupe de Hassan Khiyar dont le transport, les défraiements et surtout le logement dans une villa louée au Qatar pour l’occasion.

D’après les sources de Maghreb-intelligence, les médias dirigés par Hasan Khiyar n’auraient strictement rien à gagner de cette opération de promotion, de certains influenceurs « triés sur le volet » et préparée dans le secret avec comme seul critère de choix « la bonne volonté » de Khiyar dont les décisions ressemblent de plus en plus à des « faits de prince ».