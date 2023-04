Qatar Airways reprend et renforce ses vols de et vers le Maroc

La compagnie aérienne qatarie, l’une des plus grandes dans le monde, a décidé de reprendre et même de renforcer ses vols de et vers le Maroc. Comme elle l’a annoncé ce lundi 17 avril, Qatar Airways va porter ses dessertes à quatre par semaine et ce à partir du 30 juin prochain.

Ces fréquences hebdomadaires, soit un total de huit vols, vont relier la capitale Doha aux villes marocaines de Casablanca et Marrakech.

Ces vols, ajoute la compagnie, seront opérés à par le biais d’appareils Boeing-787 d’une capacité de 232 sièges dont 22 en business class.

Pour les vols Doha-Marrakech, Qatar Airways va les assurer jusqu’au 11 septembre 2023. Passée cette période, pic de l’activité touristique, les clients de la compagnie peuvent toujours réserver la destination Marrakech en code-share avec la compagnie marocaine Royal Air Maroc.