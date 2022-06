Royal Air Maroc: au nom d’Akhannouch, Dounia El Fakiri fait son entrée au Conseil d’Administration

Abdelghni Lakhdar, ancien conseiller économique de Benkirane, puis d’El Othmani, ne siège plus au Conseil d’administration de Royal Air Maroc (RAM).

Coordinateur national de plusieurs programmes internationaux, il a été remplacé, le 29 avril lors d’une AGO du C.A du transporteur aérien national, par Dounia El Fakiri.

Proche de Aziz Akhannouch et chargée d’affaires à la primature, Dounia El Fakiri va représenter les services du chef du gouvernement en tant qu’administrateur en remplacement de Abdelghani Lakhdar qui a remis sa démission.

Le même Conseil d’administration de RAM a renouvelé sa confiance au cabinet d’audit Fidaroc Grant Thornton, représenté par Fayçal Mekouar et ce pour les trois prochains exercices.

De même, il a donné son feu vert pour s’attacher les services, et pour trois exercices également, du cabinet Coopers and Lybrand Maroc Maroc et qui est représenté par Hicham Cherkaoui.

Du reste, et sans surprise, le PDG de RAM, Hamid Addou a été reconduit à la présidence du C.A jusqu’au 31 octobre 2027.