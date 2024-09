Sahara, une boisson spiritueuse marocaine, a été lancée dernièrement au Royaume-Uni, marquant une première pour le pays d’origine. Inspirée du Mahia, un spiritueux traditionnel marocain à base de figue et d’anis, Sahara se distingue par ses notes d’abricots, d’amandes, de miel et de cannelle, offrant une version contemporaine de cette boisson ancestrale.

Le Mahia, préparé depuis des siècles par les communautés juives marocaines, a vu sa production devenir rare en raison de son implication dans la production d’alcool illégale au Maroc. Omar Oualili, le fondateur de Sahara, a ainsi voulu redonner vie à ce patrimoine culturel tout en l’adaptant au palais britannique. « En tant que Marocain, c’est un privilège de créer un produit qui célèbre mon héritage et cet esprit marocain particulier », a-t-il déclaré. Sahara se distingue notamment par une réduction des saveurs anisées au profit de notes fruitées, le tout sans sucre ajouté.

Avec un taux d’alcool de 40 % ABV, Sahara rend hommage à la résilience des générations passées qui ont préservé les secrets de Mahia, également connue sous le nom de « l’eau de la vie » en arabe. Cependant, en raison des limitations de production d’alcool au Maroc, Sahara est produit et mis en bouteille en Écosse, en petits lots, à partir d’ingrédients biologiques et d’eau minérale de Royal Deeside.

Lancé cet été au boutique-hôtel Franklin de Londres, Sahara est désormais disponible exclusivement au Royaume-Uni via Drinksahara.com, au prix de 42 £ (55 $ US) pour une bouteille de 500 ml. De plus, les amateurs de cocktails pourront découvrir le Marocain Gold, une version nord-africaine du Negroni à base de Sahara, garnie d’une feuille d’or 24 carats, lors du festival London Cocktail Week qui se tiendra du 3 au 13 octobre.