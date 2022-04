Sahara Occidental: Al Barid Bank, filiale de Poste Maroc, s’installe officiellement à El Guergarat

L’annonce a été faite en novembre 2021, lors des célébrations de la Marche verte. Mais, depuis, rien de concret n’a été réalisé. Aujourd’hui, c’est chose acquise: Al Barid Bank, filiale de Al Barid Maroc (Poste Maroc), accélère la cadence pour rejoindre les services publics qui se sont installés au passage frontalier d’El Guergarat au Sahara Occidental.

En effet, Al Barid Bank vient de lancer un appel d’offres pour la construction de son site à El Guergarat avec le marché qui sera attribué le 10 mai 2022. Pour son installation à El Guergarat, Al Barid Bank compte débourser quelque 4,5 millions de dirhams.

Depuis quelques années, et surtout depuis l’opération menée par le Maroc, en novembre 2020, ce poste frontalier connaît un essor urbanistique et de modernisation sans précédent. Les autorités marocaines redoublent d’efforts pour mettre les services de base au profit des personnes qui transitent par ce passage avec la Mauritanie et, au-delà, avec l’Afrique subsaharienne: infrastructures hôtelières, lieux de culte, commerces, voire même le noyau d’une zone industrielle et logistique.

Al Barid Bank, filiale de Barid Al-Maghrib, a été mise en place en juin 2010. Aujourd’hui, Al Barid Bank dispose d’un large réseau, avec plus de 1800 agences à travers le Maroc.