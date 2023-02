Scandale à la tête de l’Etat algérien. Le patron de la police Farid Bencheikh a contracté un « mariage blanc » pour obtenir un titre de séjour en France

Le site Algériepart.com n’en finit pas de livrer des révélations sur Farid Zineddine Bencheikh, directeur général depuis 2021 de la Direction générale de la Sûreté Nationale (DGSN).

Après des révélations sur son implication dans plusieurs scandales de transferts illicites de devises vers l’étranger, d’affaires d’enrichissement illicite et surtout sa collaboration troublante durant des années avec des établissements sécuritaires très sensibles relevant de l’Etat français voilà que le site Algériepart.com a été officiellement sanctionné en 2019 par les autorités françaises en raison d’une fraude en relation avec son mariage contracté en 2015 en France avec une citoyenne néerlandaise.

La carte de séjour de 10 ans qui a été délivré à Farid Bencheikh, qui officiait alors comme haut responsable de la Police algérienne en charge de l’inspection régionale de la DGSN à Ouargla dans le sud-est de l’Algérie, par la Préfecture de Paris le 2 mai 2016, a été suspendu par les autorités françaises en août 2019.

Dans la loi française, le mariage blanc est considéré comme un délit pénal car il est qualifié de fraude. L’article L623-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) en France sanctionne le mariage blanc de 5 ans de prison et 15 000 € d’amende.